06.02 16:46 MIGnews.com

Три теракта за 12 часов в Израиле: все подробности

פיגוע הדריסה בירושלים | חיילי צה"ל מבצעים סריקות אחר המפגע הדורס בבית ג'אלה סמוך לבית לחם @OrHeller pic.twitter.com/Lzkha9aidw — חדשות 13 (@newsisrael13) February 6, 2020

גם הלילה ספגו כוחות צה"ל זריקת בקבוקי תבערה על רכביהם ברמאללה | תיעוד ממקורות פלסטיניים@galberger pic.twitter.com/vDG0oi0UQb — כאן חדשות (@kann_news) February 6, 2020

בג'נין הוכרזה שביתה כללית כאות אבל על מותו של תושב העיר, כך ע"פ הדיווחים, מאש כוחות צה"ל בעימותים שבוצעו הלילה. הלוויתו נערכת כעת @OrHeller pic.twitter.com/qTKrbdfndy — חדשות 13 (@newsisrael13) February 6, 2020

חיילי גולני בהשבעה הלילה בכותל לאחר שחבריהם לחטיבה נפגעו בפיגוע הדריסה @OrHeller pic.twitter.com/sc1TkgWdWg — חדשות 13 (@newsisrael13) February 6, 2020

גל פיגועים | תיעוד פיגוע הירי בשער האריות @Yossi_eli



(צילום: דוברות המשטרה) pic.twitter.com/rIgDGxrUXP — חדשות 13 (@newsisrael13) February 6, 2020

ניסיון פיגוע דקירה בירושלים: נקבע מותו של המחבל @OrHeller



(צילום: הצלה ללא גבולות) pic.twitter.com/JYkO2s9vQj — חדשות 13 (@newsisrael13) February 6, 2020

תיעוד: כוחות הביטחון וההצלה בצומת הפרסה, שבה חייל נפצע קל בפיגוע ירי @OrHeller



(צילום: דוברות איחוד הצלה) pic.twitter.com/Z7BtjXZ6zL — חדשות 13 (@newsisrael13) February 6, 2020

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В четверг, 6 февраля, бойцы Армии Обороны Израиля столкнулись с палестинцами на Западном берегу.Причиной послужили сразу три за 12 часов теракта, в результате которых были ранены военные, передает Ynet.Так, столкновения произошли в Вифлееме, когда бойцы ЦАХАЛ искали виновника ночного нападения, в результате которого были ранены 12 солдат "Голани".Также беспорядки вспыхнули в Дженине во время проведения операции, в ходе которой повторно был снесен дом террориста Ахмада Кунабе, убившего раввина Разиэля Шеваха. Палестинцы бросали в ЦАХАЛ камни и бутылки с "коктейлями Молотова". Аналогичная ситуация наблюдалась утром в Рамалле.В результате в ходе столкновений были застрелены два человека, среди которых – сотрудник палестинской полиции Тарик Бадауан.Глава Дженина Акрам Раджуб осудил "преступления" против палестинцев, призвав международное сообщество и правозащитные организации вмешаться. В городе объявили всеобщую забастовку, закрыв школы и правительственные учреждения.Напомним, что первый теракт в Иерусалиме был совершен в ночь на 6 февраля. Автомобиль съехал с дороги на тротуар на улице Ремез, в результате чего пострадали 12 солдат "Голани". Позже выяснилось, что раненые военные в момент ЧП возвращались с присяги.Позже в Старом городе террорист напал на полицейского, ранив его в руку, но сразу же был нейтрализован. Как стало известно, виновным оказался гражданин Израиля, араб из Хайфы, недавно принявший ислам.Буквально через несколько часов уже в Биньямине был совершен третий теракт. Террористы открыли огонь из машины и скрылись с места преступления, ранив бойца ЦАХАЛ. Военные рассказали, что пуля задела пострадавшему голову. Армия Обороны Израиля начала охоту на виновника, а премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что его поимка – лишь вопрос времени.Как ни странно, череда нападений на израильтян порадовала ПА и ХАМАС. Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас возложил вину за атаки на "сделку века". А террористическая организация тем временем объявила, что "революция" на Западном берегу и в Иерусалиме является "осуществлением решения палестинского народа изгнать оккупацию и избавиться от поселенцев".В свою очередь, министр общественной безопасности Гилад Эрдан созвал экстренное совещание, в ходе которого будет проведена оценка безопасности и вынесено решение, каким будет ответ на эскалацию.А ЦАХАЛ уже оценил ситуацию, решив перебросить в Иудею и Самарию дополнительные силы.Ближе к вечеру полиция задержала двух братьев ликвидированного в Старом городе террориста, которые заявили, что понятия не имели о его планах.Правоохранители также выяснили, что 45-летнего стрелка зовут Шади Бана. К слову, соседи араба были крайне удивлены его поведением. По словам жителей Хайфы, он был обычным человеком, держал цветочную лавку и поддерживал со всеми хорошие отношения.Вечером представитель ЦАХАЛ сообщил, что военные совместно с ШАБАКом, полицией и другими спецподразделениями схватили разыскиваемого террориста. Его отправили на допрос.