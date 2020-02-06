Три теракта за 12 часов в Израиле: все подробности

Также беспорядки вспыхнули в Дженине во время проведения операции, в ходе которой повторно был снесен дом террориста Ахмада Кунабе, убившего раввина Разиэля Шеваха. Палестинцы бросали в ЦАХАЛ камни и бутылки с "коктейлями Молотова". Аналогичная ситуация наблюдалась утром в Рамалле.
В результате в ходе столкновений были застрелены два человека, среди которых – сотрудник палестинской полиции Тарик Бадауан.
Глава Дженина Акрам Раджуб осудил "преступления" против палестинцев, призвав международное сообщество и правозащитные организации вмешаться. В городе объявили всеобщую забастовку, закрыв школы и правительственные учреждения.
Напомним, что первый теракт в Иерусалиме был совершен в ночь на 6 февраля. Автомобиль съехал с дороги на тротуар на улице Ремез, в результате чего пострадали 12 солдат "Голани". Позже выяснилось, что раненые военные в момент ЧП возвращались с присяги.
Буквально через несколько часов уже в Биньямине был совершен третий теракт. Террористы открыли огонь из машины и скрылись с места преступления, ранив бойца ЦАХАЛ. Военные рассказали, что пуля задела пострадавшему голову. Армия Обороны Израиля начала охоту на виновника, а премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что его поимка – лишь вопрос времени.
תיעוד: כוחות הביטחון וההצלה בצומת הפרסה, שבה חייל נפצע קל בפיגוע ירי @OrHeller
Как ни странно, череда нападений на израильтян порадовала ПА и ХАМАС. Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас возложил вину за атаки на "сделку века". А террористическая организация тем временем объявила, что "революция" на Западном берегу и в Иерусалиме является "осуществлением решения палестинского народа изгнать оккупацию и избавиться от поселенцев".
В свою очередь, министр общественной безопасности Гилад Эрдан созвал экстренное совещание, в ходе которого будет проведена оценка безопасности и вынесено решение, каким будет ответ на эскалацию.
А ЦАХАЛ уже оценил ситуацию, решив перебросить в Иудею и Самарию дополнительные силы.
Ближе к вечеру полиция задержала двух братьев ликвидированного в Старом городе террориста, которые заявили, что понятия не имели о его планах.
Правоохранители также выяснили, что 45-летнего стрелка зовут Шади Бана. К слову, соседи араба были крайне удивлены его поведением. По словам жителей Хайфы, он был обычным человеком, держал цветочную лавку и поддерживал со всеми хорошие отношения.
Вечером представитель ЦАХАЛ сообщил, что военные совместно с ШАБАКом, полицией и другими спецподразделениями схватили разыскиваемого террориста. Его отправили на допрос.