06.02 14:23 MIGnews.com

"ЕС помогает спонсировать насилие в Израиле"

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Посол ЕС в Израиле Эмануэле Гиафрет выступил с тщательным заявлением после теракта, в результате которого были ранены двенадцать солдат Голани, и сегодняшней стрельбе на Храмовой горе, где был ранен полицейский.Гиафрет написал в Твиттере: "С беспокойством наблюдаю за ростом напряженности и всплеском насилия. Я думаю о семьях жертв, и я желаю скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения. Насилие никогда не оправдывается."Подполковник ЦАХАЛа Морис Хирш ответил послу ЕС, сказав: "Если насилие никогда не оправдывается, почему ЕС в Израиле помогает ПА финансировать его? Или насилие оправдано только тогда, когда палестинцы нападают на евреев?"Хирш продолжил: "И это не говоря о том, что ЕС продолжает оказывать помощь ПА, закрывая глаза на политику ПА в отношении зарплат за убийство. ПА просто признала, что в 2019 году она потратила 517,4 млн шекелей на награды заключенным террористам."