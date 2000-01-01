Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











`ЕС помогает спонсировать насилие в Израиле` | Фото:06.02 14:23   MIGnews.com

"ЕС помогает спонсировать насилие в Израиле"

Посол ЕС в Израиле Эмануэле Гиафрет выступил с тщательным заявлением после теракта, в результате которого были ранены двенадцать солдат Голани, и сегодняшней стрельбе на Храмовой горе, где был ранен полицейский.

Гиафрет написал в Твиттере: "С беспокойством наблюдаю за ростом напряженности и всплеском насилия. Я думаю о семьях жертв, и я желаю скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения. Насилие никогда не оправдывается."

Подполковник ЦАХАЛа Морис Хирш ответил послу ЕС, сказав: "Если насилие никогда не оправдывается, почему ЕС в Израиле помогает ПА финансировать его? Или насилие оправдано только тогда, когда палестинцы нападают на евреев?"

Хирш продолжил: "И это не говоря о том, что ЕС продолжает оказывать помощь ПА, закрывая глаза на политику ПА в отношении зарплат за убийство. ПА просто признала, что в 2019 году она потратила 517,4 млн шекелей на награды заключенным террористам."


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:52
Теракты в Израиле: Аббас нашел "крайних"
15:38
Эрдан созывает экстренное совещание
15:27
Теракт в Биньямине: пострадавшим оказался боец ЦАХАЛ
15:15
Теракт в Биньямине: Эрдан сделал заявление
15:10
Власти Тайваня запретили въезд с материкового Китая
14:49
Теракт в Биньямине
14:02
Ученые вырастили деревья из 2000-летних семян
13:41
Террорист атаковавший в Старом Городе - араб из Хайфы
13:38
Видео: Снайпер ЦАХАЛа снял полицейского в Дженине
13:30
КНДР - нелегальная ядерная держава, - МАГАТЭ
13:17
Новый проект водоснабжения в Самарии
13:04
«Сделка века» и План Либермана
12:55
Режиссер "Дженин, Дженин": я не обязан сверять факты
12:53
Солдаты "Голани" возобновили принятие присяги
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus