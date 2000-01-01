06.02 15:50 MIGnews.com

Мать и дочь подозревают в планировании теракта

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Израильская полиция задержала двух палестинок по подозрению в планировании совершить террористическое нападение. Речь идет о 48-летней палестинкой женщине и ее 16-летней дочери. Кроме того, их подозревают в подстрекательстве к террору.Палестинок арестовали после того, когда 16-летняя подозреваемая позвонила в полицию и сообщила, что собирается совершить террористическое нападение. Во время ареста мать подростка оказала сопротивление и в итоге также была доставлена на допрос в ШАБАК.Выяснилось, что 48-летняя палестинка занималась подстрекательством в социальных сетях. В интернете были найдены снимки, на которых подозреваемая запечатлена с оружием в руках. Ее допрашивали по поводу серьезных нарушений связанных с хранением оружия, подстрекательством к террору, стрельбой в городских районах и нападением на полицейских.Арест матери и дочери был продлен судом до воскресенья.