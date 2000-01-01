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06.01 21:10   MIGnews.com

В ООН заслушают жалобу палестинцев о дискриминации Израиля

Комитет ООН заслушает жалобу палестинцев, обвиняющих Израиль в расовой дискриминации, несмотря на критику Вашингтона. Комитет независимых экспертов по расовой дискриминации рассмотрит жалобу, поданную палестинцами в 2018 году, детали которой не были опубликованы.

Соединенные Штаты выражают "глубокое разочарование", утверждая, что Израиль не признал Палестину в качестве государства или в качестве участника конвенции - в результате комитет не имеет юрисдикции.

Палестинцы подписали Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации в 2014 году как Государство Палестина.

"Игнорирование Комитетом договорного права поднимает серьезные вопросы о легитимности этого процесса", - пишет Эндрю Бремберг, представитель США в международных организациях. "Соединенные Штаты будут продолжать выступать за справедливое обращение с Израилем на этом и других международных форумах."

Пятеро из 18 экспертов Комитета по ликвидации расовой дискриминации сделали необычный шаг, публично выразив несогласие с решением комитета.

Комитет провел затяжную дискуссию о юрисдикции, прежде чем в прошлом месяце принял решение о том, что он может рассмотреть дело. 10 экспертов проголосовали за, три против, а другие воздержались или отсутствовали.


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