06.01 17:02 MIGnews.com

Офицер ЦАХАЛа дистанцировал Израиль от убийства Сулеймани

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Высокопоставленный израильский военный офицер в понедельник, 6 января, впервые публично прокомментировал операцию по ликвидации верховного иранского генерала Кассема Сулеймани. В своей речи, он дистанцировал еврейское государство от атаки США в Ираке."Сулеймани наносил ущерб американским интересам и представлял значительную опасность для американцев в регионе. Мы должны рассматривать его убийство как часть борьбы между Ираном и Соединенными Штатами за характер Ирака. В этом история", - сказал глава Южного командования ЦАХАЛа генерал-майор Герци Халеви."Убийство также имеет последствия для нас, израильтян, и мы должны внимательно следить за этим, но мы здесь не главная история - и хорошо, что это произошло далеко", - сказал он на конференции в Иерусалиме."Мы наблюдаем со стороны. Я полагаю, что ближайшие несколько недель будут очень интересными", - добавил он. Халеви сказал, что Израиль готов к "очень значительной реакции", если в качестве Иран будет мстить через террористов Газы.Ранее в понедельник лидер террористической группы ХАМАС выступил с речью на похоронах Сулеймани в Тегеране, приписав лидеру Сил Кудс создание своей и других палестинских групп.