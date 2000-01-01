06.01 16:02 MIGnews.com

Убийце Ари Фулда вынесли приговор в военном суде

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В понедельник, 6 января, израильский военный суд в тюрьме Офер близ Иерусалима вынес обвинения террористу, убившему израильтянина американского происхождения Ари Фулда. Теракт произошел в Гуш-Эционе в сентябре 2018 года.Террорист Халил Юсеф Али Джабарин, 18-летний житель города Ятта Палестинской автономии, к югу от Хеврона, был осужден за умышленное убийство военным судом. Он зарезал Фулда около торгового центра в районе Гуш-Эцион к югу от Иерусалима.Джабарин, арестованный сразу после нападения, также был осужден по трем пунктам обвинения в умышленном убийстве. Заседание происходило в закрытом режиме в связи с тем, что Джабарин был несовершеннолетним во время совершения теракта.Мириам Фулд, вдова Ари, сказала: "Прошло почти шестнадцать месяцев с того ужасного дня, когда Ари жестоко отняли у нас. Через шестнадцать месяцев после гнусного деяния военный суд осудил убийцу Ари".Подполковник Моррис Хирш, который представляет семью Фулд, сказал: "Убийство Ари было прямым результатом дикого подстрекательства со стороны системы образования Палестинской администрации, и ежемесячной зарплаты, которую ПА платит террористам. Мы ожидаем, что суд вручить убийце пожизненное заключение, чтобы он не покинул тюрьму, пока не умрет."Фулд, 40-летний отец четырех лет, был членом группы быстрого реагирования в Эфрате. После того, как Джабарин ударил его ножом, Фулд отбивался, даже стреляя в нападающего. Однако он получил ранения не совместимые с жизнью и скончался в больнице.