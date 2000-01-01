Два пуска ракет из Газы

Военные зафиксировали в ночь на 5 октября два пуска ракет со стороны сектора Газа.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
Уточняется, что ни один из снарядов не пересекал территорию Израиля. В какоим именно направлении произошел пуск, не уточняется. Есть ли пострадавшие, тоже не известно, но судя по всему, с израильской стороны нет.
Напомним, что в пятницу прошли очередные протесты на границе с Газой. Около шести тысяч палестинцев пытались прорваться, бросая в военных камни и взрывчатку.
Добавим, что поздно вечером военные сообщили о взрыве возле блокпоста израильских военных в деревне Бейт-Уммар, что между Хевроном и Гуш-Эционом. Уточняется, что сработала самодельная взрывчатка. Также была найдена еще одна бомба, но ее вовремя успели обезвредить.