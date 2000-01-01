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Два пуска ракет из Газы | Фото:05.10 07:27   MIGnews.com

Два пуска ракет из Газы

Военные зафиксировали в ночь на 5 октября два пуска ракет со стороны сектора Газа.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Уточняется, что ни один из снарядов не пересекал территорию Израиля. В какоим именно направлении произошел пуск, не уточняется. Есть ли пострадавшие, тоже не известно, но судя по всему, с израильской стороны нет.

Напомним, что в пятницу прошли очередные протесты на границе с Газой. Около шести тысяч палестинцев пытались прорваться, бросая в военных камни и взрывчатку.

Добавим, что поздно вечером военные сообщили о взрыве возле блокпоста израильских военных в деревне Бейт-Уммар, что между Хевроном и Гуш-Эционом. Уточняется, что сработала самодельная взрывчатка. Также была найдена еще одна бомба, но ее вовремя успели обезвредить.


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