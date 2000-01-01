05.07 08:15 MIGnews.com

80% палестинцев считают, что арабы отказались от них

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Подавляющее большинство палестинцев считают, что участие арабских стран, таких как Саудовская Аравия, Египет и Иордания, в экономическом семинаре “Мир для процветания”, проводимом США на прошлой неделе в Бахрейне, означает отказ арабов от палестинцев, согласно опросу общественного мнения, опубликованного в четверг.80% палестинских респондентов поддержали призыв Палестинской администрации бойкотировать семинар в Бахрейне. Столько же палестинцев рассматривали участие арабских стран как отказ от палестинского дела.Опрос, проведенный Палестинским центром политических исследований и исследований в Рамалле, также показал, что 90% опрошенных палестинцев не доверяют администрации США, и 3/4 респондентов хотят, чтобы ПА отвергла ”сделку века” президента США.Половина палестинской общественности продолжает выступать против решения о создании двух государств. “Общественность делится на 3 группы в своей оценке наиболее эффективных средств прекращения израильской оккупации: сначала идут вооруженные действия (38%), затем переговоры (35%), а затем массовое ненасильственное сопротивление(23%)”, – сказали в центре.“Результаты показывают, что большинство ожидает от будущего израильского правительства, которое будет сформировано после предстоящих выборов, аннексии населенных пунктов на Западном берегу, ведения войны против Газы и принятия мер, которые приведут к краху ПА”.По словам центра, когда общественность попросили сделать выбор между экономическим процветанием и независимостью, “подавляющее большинство (83%) выбрало независимость; только 15% выбрали экономическое процветание”.Опрос также показал, что 67% опрошенных палестинцев считают, что коррупция глубоко укоренилась в ПА.Если бы сегодня состоялись новые президентские выборы и были выдвинуты только две канддатуры — Аббас и лидер ХАМАСа Исмаил Хания, — первый получили бы 48%, а второй 42% голосов по сравнению с 51% (Аббас) и 41% (Хания) 3 месяца назад.71% респондентов считает, что шансы на создание Палестинского государства наряду с Государством Израиль в ближайшие 5 лет невелики или отсутствуют, а 26% считают, что шансы будут средними или высокими.Почти половина опрашиваемых палестинцев заявила, что поддерживает возвращение к вооруженной интифаде против Израиля; 38% поддерживают распад ПА; и 31% поддерживают отказ от решения о создании двух государств и требование создания единого государства для палестинцев и израильтян.Опрос 1200 палестинцев был проведен в последние 3 дня июня и имеет погрешность 3%.