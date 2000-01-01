05.05 06:25 MIGnews.com

Массированный обстрел юга, в Ашкелоне погиб мужчина

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На протяжении ночи 5 мая террористы Газы продолжали массированные ракетные обстрелы юга страны.Обстрелам подверглись города Кирьят-Гат, Кирьят-Малахи и Ашкелон.В Ашкелоне ракета попала в жилой дом. В результате попадания ракеты был тяжело ранен 60-летний мужчина. Он скончался по прибытии в больницу.На утро 5 мая службы спасения и скорой помощи оказали помощь 83 раненным в атаках, 24 человека эвакуированы в больницы.К месту взрыва ракеты в Ашкелоне, в результате которого погиб 60-летний мужчина прибыл мэр города, Томер Глэм.Мэр заявил: "Это - трудное время для города Ашкелон. Мы все скорбим, мы все разбиты и все пострадали из-за трагедии одной из старейших и хорошо известных семей Ашкелона. Муниципалитет предоставит семье любую помощь, которая ей необходима, мы поддержим ее все чем только возможно. По этому случаю я хочу выразить мои наилучшие пожелания и пожелания скорейшего выздоровления всем раненным в ходе последних атак".Родственник погибшего, проживавший с ним в том же доме, рассказал порталу walla: "Были сирены, я проснулся , побежал, и тут услышал его крики. Мы вызвали скорую помощь. Все время был страшный шум, без перерыва".Сосед погибшего рассказал: “Мы слышали взрыв, мы осознали, что это где-то очень близко. Видели дым. Мы побежали к нему. Он лежал в квартире, вокруг - люди MADA. Дому и соседнему дому причинен громадный ущерб. Мы обязаны это прекратить”.Мужчина получил тяжелые ранения в живот и грудь. Медики эвакуировали его в больницу Барзилай, где он скончался от полученных ранений.За шабат по городам Израиля выпущено из Газы более 250 ракет. В результате обстрелов тяжело ранена 80-летний женщина в Кирьят-Гат, ранения средней степени тяжести получил 50-летний мужчина в Ашкелоне, два человека ранены в Лакия.