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`За эскалацией на границе с Газой стоит Иран` | Фото:05.05 13:38   MIGnews.com

"За эскалацией на границе с Газой стоит Иран"

Бывший глава Совета национальной Безопасности Израиля, бывший глава управления исследований военной разведки (АМАН) Яаков Амидрор заявил, что за эскалацией на границе с Газой стоит Иран.

Об этом в воскресенье, 5 мая сообщает The Jerusalem Post.

Амидрор прокомментировал раунд боевых действий до пятницы, когда "Исламский джихад" обстрелял израильских солдат, патрулирующих границу Газы, ранив двух офицеров. Напомним, что после этого террористы начали выпускать ракеты на территорию Еврейского Государства.

По словам Амидрора, стрельба в пятницу по патрулю ЦАХАЛа была "интересной", потому что это произошло именно тогда, когда лидеры ХАМАСа и "Исламского джихада" находились в Каире, завершая работу над соглашением, составленным Египтом, которое было разработано для ослабления напряженности на юге.

Он подчеркнул: ""Исламский джихад" был создан Ираном, финансируется Ираном и делает то, что Иран хочет от него".

Амидрор отметил, что интерес Тегерана заключается в том, чтобы Израиль предпринял еще одну крупную операцию в Газе, освободив Иран от беспрепятственных действий в Сирии. По его словам, иранская идея также заключается в том, что "Израиль будет занят сосредоточением усилий на Газе, и у него не будет достаточно энергии, чтобы справиться с созданием независимой военной машины в Сирии".


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