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ХАМАС намерен сжечь одновременно 10 тысяч покрышек 05.04 14:59   MIGnews.com

ХАМАС намерен сжечь одновременно 10 тысяч покрышек

Террористическая группировка ХАМАС планирует сжечь одновременно 10 тысяч автомобильных покрышек. Об этом сообщают израильские СМИ в четверг, 5 апреля.

В пятницу, 6 апреля, на границе с Израилем палестинцы планируют устроить огромную дымовую завесу.

Отмечается, что на протяжении последней недели арабские подростки объезжали анклав и собирали выброшенные покрышки.

ХАМАС намеревается устроить дымовую завесу вопреки протестам ряда палестинских чиновников в Газе. Они выступают категорически против этой затеи, так как это может навредить здоровью жителей сектора и окружающей среде.

Координатор действий израильского правительства на территориях, генерал-майор Йоав Мордехай направил по этому вопросу письмо генеральному директору Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросу Адану Гебрейесусу.

Он заявил, что сожжение покрышек может нанести необратимый ущерб экологии региона и на здоровье как израильтян, так и палестинцев.
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