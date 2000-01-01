05.04 14:59 MIGnews.com

ХАМАС намерен сжечь одновременно 10 тысяч покрышек

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Террористическая группировка ХАМАС планирует сжечь одновременно 10 тысяч автомобильных покрышек. Об этом сообщают израильские СМИ в четверг, 5 апреля.В пятницу, 6 апреля, на границе с Израилем палестинцы планируют устроить огромную дымовую завесу.Отмечается, что на протяжении последней недели арабские подростки объезжали анклав и собирали выброшенные покрышки.ХАМАС намеревается устроить дымовую завесу вопреки протестам ряда палестинских чиновников в Газе. Они выступают категорически против этой затеи, так как это может навредить здоровью жителей сектора и окружающей среде.Координатор действий израильского правительства на территориях, генерал-майор Йоав Мордехай направил по этому вопросу письмо генеральному директору Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросу Адану Гебрейесусу.Он заявил, что сожжение покрышек может нанести необратимый ущерб экологии региона и на здоровье как израильтян, так и палестинцев.