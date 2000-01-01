ХАМАС намерен сжечь одновременно 10 тысяч покрышек
Террористическая группировка ХАМАС планирует сжечь одновременно 10 тысяч автомобильных покрышек. Об этом сообщают израильские СМИ в четверг, 5 апреля.
В пятницу, 6 апреля, на границе с Израилем палестинцы планируют устроить огромную дымовую завесу.
Отмечается, что на протяжении последней недели арабские подростки объезжали анклав и собирали выброшенные покрышки.
ХАМАС намеревается устроить дымовую завесу вопреки протестам ряда палестинских чиновников в Газе. Они выступают категорически против этой затеи, так как это может навредить здоровью жителей сектора и окружающей среде.
Координатор действий израильского правительства на территориях, генерал-майор Йоав Мордехай направил по этому вопросу письмо генеральному директору Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросу Адану Гебрейесусу.
Он заявил, что сожжение покрышек может нанести необратимый ущерб экологии региона и на здоровье как израильтян, так и палестинцев.