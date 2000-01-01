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`Абсурд, министерство обороны собирает деньги для ХАМАСа` 05.02 08:02   MIGnews.com

"Абсурд, министерство обороны собирает деньги для ХАМАСа"

Министр транспорта и разведки Израиля Исраэль Кац атаковал министра обороны Авигдора Либермана.

Причиной является гуманитарная ситуация в Газе и противодействие Либермана проекту Каца построить искусственный остров у берегов Газы.

Кац заявил: “Либерман собирает деньги для ХАМАСа в Газе. Я предупредил в последние дни, что Газа превратилась в бомбу замедленного действия, и я думаю, что абсолютное большинство моих друзей понимают, что необходимо построить остров, который будет соединен с Газой мостом. Только министр Либерман выступает против этого проекта”.

Кац продолжил: "Необходимо думать в долгосрочной перспективе. Мы можем привлечь к проекту строительства острова Египет и страны Залива. Вместе мы можем инициировать процесс, который превратит риск в шанс. В течение короткого времени мы также можем предпринять шаги, которые приведут к возвращению тел убитых солдат и удерживаемых в Газе заложников".

Кац предупредил: “Мы на грани ситуации, в которой Израиль будет вынужден напрямую завозить продовольствие и медикаменты в Газу. Чиновники министра обороны Либермана собирают фонды с тем, чтобы ввести помощь в Газу до того, как там случится коллапс. Министерство обороны собирает деньги для ХАМАСа, это - абсурд”.
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