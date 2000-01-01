05.02 08:02 MIGnews.com

"Абсурд, министерство обороны собирает деньги для ХАМАСа"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министр транспорта и разведки Израиля Исраэль Кац атаковал министра обороны Авигдора Либермана.Причиной является гуманитарная ситуация в Газе и противодействие Либермана проекту Каца построить искусственный остров у берегов Газы.Кац заявил: “Либерман собирает деньги для ХАМАСа в Газе. Я предупредил в последние дни, что Газа превратилась в бомбу замедленного действия, и я думаю, что абсолютное большинство моих друзей понимают, что необходимо построить остров, который будет соединен с Газой мостом. Только министр Либерман выступает против этого проекта”.Кац продолжил: "Необходимо думать в долгосрочной перспективе. Мы можем привлечь к проекту строительства острова Египет и страны Залива. Вместе мы можем инициировать процесс, который превратит риск в шанс. В течение короткого времени мы также можем предпринять шаги, которые приведут к возвращению тел убитых солдат и удерживаемых в Газе заложников".Кац предупредил: “Мы на грани ситуации, в которой Израиль будет вынужден напрямую завозить продовольствие и медикаменты в Газу. Чиновники министра обороны Либермана собирают фонды с тем, чтобы ввести помощь в Газу до того, как там случится коллапс. Министерство обороны собирает деньги для ХАМАСа, это - абсурд”.