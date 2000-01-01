04.11 13:07 MIGnews.com

Офицер МАГАВ выстрелил в спину палестинцу: начато следствие

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Израильская полиция начала расследование инцидента, в ходе которого боец МАГАВ выстрелил пулей с резиновым наконечником в спину жителю Палестинской автономии, удаляющегося от него с поднятыми руками.Соответствующее видео опубликовано на видеохостинге Youtube, сообщает Arutz Sheva.По предварительным данным, пограничники приказали жителям ПА покинуть пределы контрольно-пропускного пункта на окраине Иерусалима. Когда один из палестинцев стал удаляться с поднятыми вверх руками, один из бойцов МАГАВ выстрелили в него пулей с резиновым наконечником – боеприпасом, обычно применяемым для усмирения бунтарей.Палестинец мгновенно упал на землю, крича от боли. Представитель полиции Микки Розенфельд заявил, что министерство юстиции уже расследует инцидент, который, по его словам, произошел около полутора лет назад."Как только об инциденте стало известно, офицер МАГАВ был незамедлительно снят с должности. Другие пограничники, которые присутствовали при инциденте, также подверглись наказаниям, а некоторые – и вовсе смещены со своих постов", - резюмировал Розенфельд.