ХАМАС готов к миру с Израилем

Отмечается, что, хотя израильское правительство этот вопрос еще не обсуждало (встреча на данную тему запланирована лишь на 5 августа), высокопоставленный представитель Иерусалима уже отправился в Катар на переговоры о долгосрочном перемирии.
Первым этапом договора должна стать перманентная работа пропускного пункта "Рафиах" между сектором Газа и Египтом и смягчение ограничений на соединяющем анклав с Израилем КПП "Керем-Шалом".
Дальше следует передача контроля над Газой Палестинской администрации – то, о чем ФАТХ и ХАМАС договорились еще прошлой осенью, но что так и свершилось. И уже здесь, на втором этапе сделки, начинаются проблемы, потому что это предполагает разоружение ХАМАСа, что на сегодняшний день представляется довольно слабо.
Этот же этап включает возобновление зарплат работникам ПА в секторе Газа и составление "дорожной карты" выборов в анклаве, которые должны пройти в течение ближайших шести месяцев.
Третий этап – это реализация долгосрочных гуманитарных проектов. Из них одним из основных является строительство на Синайском полуострове порта, который будет обслуживать сугубо нужды Газы.
Четвертый, последний, этап заключается в подписании соглашения о прекращении огня с Израилем сроком на 5-10 лет. Здесь же указано возвращение Еврейскому государству военнопленных и останков солдат Орона Шауля и Адара Голдина.
Официально эта информация подтверждена не была. И 10-ый канал, ссылаясь на анонимного израильского чиновника, сообщил, что Израиль не согласится ни на какие переговоры, не предусматривающие немедленное начало переговоров о возвращении израильтян и останков солдат.