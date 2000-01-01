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ХАМАС готов к миру с Израилем | Фото: Israel Defense Forces/Flickr04.08 08:57   MIGnews.com

ХАМАС готов к миру с Израилем

Руководство ХАМАСа согласно заключить с Израилем соглашение о постоянном прекращении огня при египетском посредничестве, сообщает "Хадашот".

Отмечается, что, хотя израильское правительство этот вопрос еще не обсуждало (встреча на данную тему запланирована лишь на 5 августа), высокопоставленный представитель Иерусалима уже отправился в Катар на переговоры о долгосрочном перемирии.

Первым этапом договора должна стать перманентная работа пропускного пункта "Рафиах" между сектором Газа и Египтом и смягчение ограничений на соединяющем анклав с Израилем КПП "Керем-Шалом".

Дальше следует передача контроля над Газой Палестинской администрации – то, о чем ФАТХ и ХАМАС договорились еще прошлой осенью, но что так и свершилось. И уже здесь, на втором этапе сделки, начинаются проблемы, потому что это предполагает разоружение ХАМАСа, что на сегодняшний день представляется довольно слабо.

Этот же этап включает возобновление зарплат работникам ПА в секторе Газа и составление "дорожной карты" выборов в анклаве, которые должны пройти в течение ближайших шести месяцев.

Третий этап – это реализация долгосрочных гуманитарных проектов. Из них одним из основных является строительство на Синайском полуострове порта, который будет обслуживать сугубо нужды Газы.

Четвертый, последний, этап заключается в подписании соглашения о прекращении огня с Израилем сроком на 5-10 лет. Здесь же указано возвращение Еврейскому государству военнопленных и останков солдат Орона Шауля и Адара Голдина.

Официально эта информация подтверждена не была. И 10-ый канал, ссылаясь на анонимного израильского чиновника, сообщил, что Израиль не согласится ни на какие переговоры, не предусматривающие немедленное начало переговоров о возвращении израильтян и останков солдат.


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