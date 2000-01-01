04.05 11:14 MIGnews.com

ХАМАС угрожает обстрелом Тель-Авива

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Согласно источникам, ХАМАС заявил, что, если израильские бомбардировки Газы продолжатся, дальность ракет будет увеличена, чтобы достичь Тель-Авива.