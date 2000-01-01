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Ракетные залпы по Ашкелону 04.05 10:22   MIGnews.com

Ракетные залпы по Ашкелону

В 09:58 на юге Израиля раздались сирены воздушной тревоги.

Израильские СМИ сообщают о том, что сигналы ракетной тревоги раздались более 50 раз.

Ракетный залп дан по Ашкелону. Задействована система ПРО “Железный Купол”.

Обстреляны Ницаним, Сдерот, Шаар ха-Негев и Эшколь.

Сирены ракетной тревоги прозвучали в Ашдоде и Гедере.

Над Ашкелоном “Железный Купол” сбил ракету.

Мэр Ашкелона распорядился открыть бомбоубежища.

Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что по Израилю из Газы выпущено более 50 ракет.

По сообщениям в социальных сетях, выпущено более сотни ракет.

ЦАХАЛ сообщил, что “десятки ракет сбиты системой ПРО “Железный Купол”.

По сообщениям в израильских социальных сетях, в ходе обстрела Эшколь террористами Газы десять ракет упали на пограничные сооружения.

Одна ракета взорвалась во дворе дома в Эшколь.

Пострадавших нет.


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