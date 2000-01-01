04.05 10:22 MIGnews.com
Ракетные залпы по Ашкелону
В 09:58 на юге Израиля раздались сирены воздушной тревоги.
Израильские СМИ сообщают о том, что сигналы ракетной тревоги раздались более 50 раз.
Ракетный залп дан по Ашкелону. Задействована система ПРО “Железный Купол”.
Обстреляны Ницаним, Сдерот, Шаар ха-Негев и Эшколь.
Сирены ракетной тревоги прозвучали в Ашдоде и Гедере.
Над Ашкелоном “Железный Купол” сбил ракету.
Мэр Ашкелона распорядился открыть бомбоубежища.
Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что по Израилю из Газы выпущено более 50 ракет.
По сообщениям в социальных сетях, выпущено более сотни ракет.
ЦАХАЛ сообщил, что “десятки ракет сбиты системой ПРО “Железный Купол”.
По сообщениям в израильских социальных сетях, в ходе обстрела Эшколь террористами Газы десять ракет упали на пограничные сооружения.
Одна ракета взорвалась во дворе дома в Эшколь.
Пострадавших нет.
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