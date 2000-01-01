04.05 10:22 MIGnews.com

Ракетные залпы по Ашкелону

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В 09:58 на юге Израиля раздались сирены воздушной тревоги.Израильские СМИ сообщают о том, что сигналы ракетной тревоги раздались более 50 раз.Ракетный залп дан по Ашкелону. Задействована система ПРО “Железный Купол”.Обстреляны Ницаним, Сдерот, Шаар ха-Негев и Эшколь.Сирены ракетной тревоги прозвучали в Ашдоде и Гедере.Над Ашкелоном “Железный Купол” сбил ракету.Мэр Ашкелона распорядился открыть бомбоубежища.Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что по Израилю из Газы выпущено более 50 ракет.По сообщениям в социальных сетях, выпущено более сотни ракет.ЦАХАЛ сообщил, что “десятки ракет сбиты системой ПРО “Железный Купол”.По сообщениям в израильских социальных сетях, в ходе обстрела Эшколь террористами Газы десять ракет упали на пограничные сооружения.Одна ракета взорвалась во дворе дома в Эшколь.Пострадавших нет.