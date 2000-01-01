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Еврейские лоббисты поспособствовали развитию науки | Фото:04.04 14:48   MIGnews.com

Еврейские лоббисты поспособствовали развитию науки

Еврейские лоббисты сыграли огромную роль в том, чтобы в новом бюджете американского штата Нью-Йорк на развитие технологических, научных и математических инициатив в негосударственных школах было выделено 15 миллионов долларов.

Об этом в среду, 4 апреля сообщает The Times of Israel.

По данным издания, такие проекты поддержали еврейская организация Agudath Israel of America, Католическая конференция штата Нью-Йорк и другие.

Издание уточняет, что партнерами новой программы финансирования станут около сорока еврейских школ штата.

В связи с участившимися случаями нападений на американские школы, бюджет штата Нью-Йорк также предусматривает выделение еще 15 миллионов долларов США на обеспечение безопасности учеников и сотрудников негосударственных школ.

По данным Teach NYS, негосударственные школы в Нью-Йорке обучают более 400 000 студентов.
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