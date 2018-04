04.04 13:51 MIGnews.com

Предотвращен крупный теракт у берегов Израиля

Сегодня была разрешена к публикации информация о том, что израильские военные при участии общей службы безопасности (ШАБАК) 12 марта захватили 10 жителей Рафаха (юг сектора Газы), в их числе боевиков "Бригад Эль-Кудса" (боевое крыло террористической организации "Исламский джихад"), которые планировали атаку против израильских военно-морских сил и собирали разведывательную информацию.Об этом в среду, 4 апреля сообщает The Times of Israel Издание уточняет, что террористы были задержаны еще 12 марта, но сведения об этом разрешили опубликовать только сейчас.По данным издания, среди задержанных – Амин Саади Мухаммед Джамаа (24 года), член боевого крыла группировки. Он должен был собирать данные для ИГ, а также, организовать теракт.Издание подчеркивает, что остальные девять рыбаков были освобождены ранее после допроса.Следователям удалось выяснить, что Амин Саади Мухаммад Джамаа получил вознаграждение в размере пяти тысяч долларов США за организацию теракта, который должен был стать местью "Исламского джихада" за уничтожение военнослужащими ЦАХАЛа важного для террористов туннеля.Согласно плану, террористы должны были курсировать вне разрешенной зоны, чтобы привлечь внимание военных ЦАХАЛа. Затем, когда катер приблизится к "приманке", его должны были атаковать из других палестинских лодок. После этого, террористы должны были взять в заложники как можно больше солдат, чтобы потом требовать обмена.The Times of Israel пишет, что у группировки были две цели: причинить ущерб кораблям ЦАХАЛа и похитить военных, чтобы потом обменять их на заключенных террористов.Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Авигдор Либерман приветствовали проведенную операцию."Проблемы на границе с Газой разнообразны и сложны. У народа Израиля есть те, на кого можно положиться. Надеюсь, что наши левые товарищи на этот раз не потребуют создавать комиссию по расследованию (действий военных)", - написал глава оборонного ведомства на своей странице в Twitter.