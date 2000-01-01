04.03 19:29 MIGnews.com

ПА осудила решение аннексии Маале-Адумим

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В заявлении министерства говорится, что Израиль раскрыл свои истинные намерения после того, как инаугурации президента США Дональда Трампа. Согласно заявлению, Израиль намерен аннексировать оккупированные территории Западного берега "за секунду".Или же, как считают в министерстве ПА постепенно, начиная с поселения Маале-Адумим и с последующим строительством поселений в Гуш-Эцион."Израильские экстремисты призывают включить область Е1 первой в их план аннексии, в то время, когда все помнят, что предыдущие попытки Израиля поселенческой деятельности потерпели неудачу из-за международных движений.Оккупационные власти не отступят и не откажутся от своих планов колонизации – они ждут подходящего момента для их реализации", - говорится в заявлении палестинского МИДа.