04.03 17:55 MIGnews.com

В Хевроне предотвратили теракт

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Благодаря бдительности сотрудников пограничной службы недалеко от Пещеры патриархов был предотвращен теракт. Инцидент произошел в субботу, 4 марта, на блокпосту в Хевроне.Как сообщил пресс-секретарь пограничного патруля, один из молодых жителей города пытался пересечь блокпост с ножом в кармане. Уточняется, что подозреваемый уже проходил через КПП ранее сегодня утром. Однако он вернулся туда второй раз во второй половине дня.Его возвращение показалось подозрительным сотрудникам пограничной службы. Подозреваемого попросили снять пальто для дополнительной проверки на безопасность. При обыске у молодого человека нашли нож в кармане его штанов.Подозреваемый был обезоружен и арестован.