Арестованы 6 арабов за нападение на израильтянина в Абу-Дис
Силы ЦАХАЛа и сотрудники МАГАВа арестовали шесть арабов, подозреваемых в нападении на израильтянина в Абу-Дис. Речь идет о 59-летнем мужчине, который заблудился и нечаянно заехал в арабскую деревню.
Подозреваемые напали на израильтянина и сожгли его автомобиль. Отмечается, что при рейде, силы безопасности столкнулись с беспорядками. Протестующие бросали в солдат ЦАХАЛа камни и прочее. Никто из военных не пострадал.
Житель Тель-Авива по ошибке заехал в арабскую деревню в пятницу, 2 февраля. Заметившие его местные жители начали бросать в него камни. Мужчину спасли сотрудники палестинской службы безопасности. Позже он был передан военнослужащим ЦАХАЛа и бойцам МАГАВ.
Израильтянина с травмой головы госпитализировали в медицинский центр в Иерусалиме.