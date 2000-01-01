04.02 17:07 MIGnews.com

Арестованы 6 арабов за нападение на израильтянина в Абу-Дис

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Силы ЦАХАЛа и сотрудники МАГАВа арестовали шесть арабов, подозреваемых в нападении на израильтянина в Абу-Дис. Речь идет о 59-летнем мужчине, который заблудился и нечаянно заехал в арабскую деревню.Подозреваемые напали на израильтянина и сожгли его автомобиль. Отмечается, что при рейде, силы безопасности столкнулись с беспорядками. Протестующие бросали в солдат ЦАХАЛа камни и прочее. Никто из военных не пострадал.Житель Тель-Авива по ошибке заехал в арабскую деревню в пятницу, 2 февраля. Заметившие его местные жители начали бросать в него камни. Мужчину спасли сотрудники палестинской службы безопасности. Позже он был передан военнослужащим ЦАХАЛа и бойцам МАГАВ.Израильтянина с травмой головы госпитализировали в медицинский центр в Иерусалиме.