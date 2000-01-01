Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







скриншот с видео04.02 17:07   MIGnews.com

Арестованы 6 арабов за нападение на израильтянина в Абу-Дис

Силы ЦАХАЛа и сотрудники МАГАВа арестовали шесть арабов, подозреваемых в нападении на израильтянина в Абу-Дис. Речь идет о 59-летнем мужчине, который заблудился и нечаянно заехал в арабскую деревню.

Подозреваемые напали на израильтянина и сожгли его автомобиль. Отмечается, что при рейде, силы безопасности столкнулись с беспорядками. Протестующие бросали в солдат ЦАХАЛа камни и прочее. Никто из военных не пострадал.

Житель Тель-Авива по ошибке заехал в арабскую деревню в пятницу, 2 февраля. Заметившие его местные жители начали бросать в него камни. Мужчину спасли сотрудники палестинской службы безопасности. Позже он был передан военнослужащим ЦАХАЛа и бойцам МАГАВ.

Израильтянина с травмой головы госпитализировали в медицинский центр в Иерусалиме.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
05:33
Египет: найдена гробница жрицы времен Древнего царства
04:23
Илон Маск переименовал огнеметы из-за проблем с таможней
03:18
В США арестован мужчина, готовивший похищение Ланы Дель Рей
02:25
Вайнштейн может подать в суд на Уму Турман
01:03
NASA показало панораму Марса
23:40
В Рио-де-Жанейро бандиты выкрали медсестер ради прививок
22:19
В лондонском кафе появилась услуга "выпей с порно звездой"
20:58
Египет отрицает военное сотрудничество с Израилем
19:50
Нетаниягу: Сорос причастен к кампании против депортации
19:23
Убийство беременной израильтянки признали терактом
18:32
Искрима Сабри призвал арабские страны финансировать UNRWA
16:50
ПА: мы хотим переговоров, а не диктата
16:23
Жертвы теракта тоже имеют право на голос
15:36
Утверждено предложение Либермана о легализации Хават-Гилад
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus