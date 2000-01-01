04.01 20:09 MIGnews.com

Вице-президент Ирака назвал Израиль хуже ISIS

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Иракский вице-президент Нури аль-Малики считает Израиль угрозой куда большей, нежели терроризм на Ближнем востоке и заявил о готовности противостоять "сионистскому образованию"."Я говорю вам об угрозе, превосходящей по опасности терроризм. Ею является наш сионистский враг, и все мы должны выступить единым фронтом против этой угрозы и против израильских политических, культурных, экономических и заговоров в СМИ", - призвал аль-Малики на пресс-конференции в Тегеране 4 января.Кроме того, атаковал он также и Саудовскую Аравию, которая, по его же словам, является "главным источником терроризма", несмотря на его заявления об Израиле."Я снова и снова повторяю, что Саудовская Аравия является источником терроризма, из этой страны исходит терроризм. Сауды не могут бороться с террористическими группировками, так как именно из этой страны произошел бен Ладен. Сауды заплатят з свою поддержку терроризма, как они уже делают это в Йемене", - сказал вице-президент Ирака.Кроме того, досталось и курдам, которых он призвал покинуть территории Иракского Курдистана, освобожденные от моджахедов ISIS. Аль-Малики призывает курдского лидера Массуда Барзани отступить к границам, согласованным с переходным правительством в 2003 году.