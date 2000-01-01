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Солдаты ЦАХАЛа застрелили палестинцы в Газе | Фото: Israel Defense Forces/Flickr04.03 06:10   MIGnews.com

Солдаты ЦАХАЛа застрелили палестинца в Газе

Палестинцы обвиняют израильских военных в убийстве пожилого жителя сектора Газа, в котором опознали местного фермера. Инцидент произошел вечером 3 марта.

"От пули израильских солдат погиб 59-летний палестинский фермер на восточной окраине Хан-Юниса", — заявил представитель медицинских служб анклава Ашраф аль-Кидра.

В Армии обороны Израиля инцидент подтверждают, объясняя случившееся тем, что мужчина приблизился к забору безопасности. После того, как его несколько раз предупредили вернуться в разрешенную зону и после предупредительных выстрелов в воздух, которые он проигнорировал, по мужчине открыли огонь на поражение.
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