04.03 06:10 MIGnews.com

Солдаты ЦАХАЛа застрелили палестинца в Газе

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Палестинцы обвиняют израильских военных в убийстве пожилого жителя сектора Газа, в котором опознали местного фермера. Инцидент произошел вечером 3 марта."От пули израильских солдат погиб 59-летний палестинский фермер на восточной окраине Хан-Юниса", — заявил представитель медицинских служб анклава Ашраф аль-Кидра.В Армии обороны Израиля инцидент подтверждают, объясняя случившееся тем, что мужчина приблизился к забору безопасности. После того, как его несколько раз предупредили вернуться в разрешенную зону и после предупредительных выстрелов в воздух, которые он проигнорировал, по мужчине открыли огонь на поражение.