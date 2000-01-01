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ХАМАС не передал Египту данные об израильских солдатах 03.03 18:54   MIGnews.com

ХАМАС не передал Египту данные об израильских солдатах

ХАМАС отказался предоставлять египетской разведке информацию об солдатах израильской армии - сержанте Ороне Шауле и лейтенанте Адаре Голдине, которые пропали без вести во время "Нерушимой Скалы" и считаются у себя на родине погибшими.

Палестинские боевики отказался передавать Каиру информацию и о других израильтянах, которые насильно удерживаются ХАМАСом в секторе Газа: Хишама аль-Саида и Авраама Менгисту.

Ссылаясь на ливанское издание "Аль-Ахбар", в субботу на портале Walla была опубликована статья, согласно которой ХАМАС сообщил Египту, что не станет обсуждать этот вопрос до тех пор, пока Израиль не выполнит свои обязательства по "сделке Шалита", по которой Еврейское государство и так с 2011 освободило более 1000 террористов.
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