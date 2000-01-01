03.03 17:56 MIGnews.com

Арикат представил мирный план Трампа

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Еще официально не представленный американской администрацией мирный план призывает к сохранению статуса-кво между Израилем и палестинцами и предоставляет последним право на "вечное самоуправление", заявил генеральный секретарь Организации освобождения Палестины Саиб Арикат.В своем докладе "Диктовки президента Трампа перед новым этапом: представление решения, июнь 2017 года - март 2018", который был передал лидерам Революционного совета ФАТХа, Арикат писал, что мирный план "приведет к созданию одного государства с двумя системами, таким образом легитимизируя апартеид и поселения в соответствии с американскими критериями".Стоит отметить, что, хотя в Белом доме продолжают настаивать на том, что дорожная карта мирного процесса еще находится в разработке, несколько дней назад в арабскую прессу уже просочились некоторые из положений плана.Сам Арикат не стал уточнять, из каких источников он получил данный план."Мы не должны дождаться, когда будет объявлено содержание этого плана – плана ликвидации и диктовок. Согласно новой американской фазе все, кто хотят мира, должны согласиться с тем, что диктует США, а все, выступающие против их плана, будут считаться частью террористических и экстремистских сил, с которыми нужно бороться. Для США умеренность тождественна принятию диктата в полном соответствии с позицией израильского правительства", - пишет генсек ООП.Он представил основные положения будущего плана:- признание Иерусалима столицей Израиля и перемещение в этот город посольства США (что, по словам Ариката, означает бы присоединение Восточного Иерусалима к Израилю);- создание столицы Палестинского государства в пригороде Иерусалима;- официальное признание администрацией Трампа аннексии израильских поселений в Иудее и Самарии;- совместная концепция безопасности для Израиля и палестинского государства как мирных партнеров, включающая создание демилитаризованного палестинского государства; двустороннее, региональное и международное сотрудничество в области безопасности при участиии Иордании, Египта, США и других стран; израильское военное присутствие вдоль реки Иордан и "центральных холмов" в Иудее и Самарии с целью защиты двух государств; передача Израилю ответственности за чрезвычайные ситуации;- эвакуация Израиля из зон А, В и передача контроля над зоной С палестинцами, последующее создание Палестинского государства на этих территориях;- мир признает Израиль родиной еврейского народа;- мир признает Палестинское государство родиной палестинского народа.- Израиль гарантирует свободу вероисповедания и статус-кво для всех религиозных объектов;- порты Ашдода и Хайфы, а также аэропорт Бен-Гурион будут выделены для пользования палестинцами, Израиль отвечает за безопасность;- обеспечение палестинского присутствия на международных пограничных пропускных пунктах, ответственность за безопасность которых несет Израиль;- территориальные воды, воздушное пространство и электромагнитные остаются под контролем Израиля, без ущерба для Палестинского государства;- функционирование безопасного транзита между Иудеей и Самарией и сектором Газа под суверенитетом Израиля;- справедливое решение проблемы "палестинских беженцев"."Это очертания исторической сделки, которую администрация США будет пытаться навязать палестинцам", - утверждает Арикат.