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Арикат: мирный план Трампа – это ликвидация, апартеид | Фото: The White House/Flickr03.03 17:56   MIGnews.com

Арикат представил мирный план Трампа

Еще официально не представленный американской администрацией мирный план призывает к сохранению статуса-кво между Израилем и палестинцами и предоставляет последним право на "вечное самоуправление", заявил генеральный секретарь Организации освобождения Палестины Саиб Арикат.

В своем докладе "Диктовки президента Трампа перед новым этапом: представление решения, июнь 2017 года - март 2018", который был передал лидерам Революционного совета ФАТХа, Арикат писал, что мирный план "приведет к созданию одного государства с двумя системами, таким образом легитимизируя апартеид и поселения в соответствии с американскими критериями".

Стоит отметить, что, хотя в Белом доме продолжают настаивать на том, что дорожная карта мирного процесса еще находится в разработке, несколько дней назад в арабскую прессу уже просочились некоторые из положений плана.

Сам Арикат не стал уточнять, из каких источников он получил данный план.

"Мы не должны дождаться, когда будет объявлено содержание этого плана – плана ликвидации и диктовок. Согласно новой американской фазе все, кто хотят мира, должны согласиться с тем, что диктует США, а все, выступающие против их плана, будут считаться частью террористических и экстремистских сил, с которыми нужно бороться. Для США умеренность тождественна принятию диктата в полном соответствии с позицией израильского правительства", - пишет генсек ООП.

Он представил основные положения будущего плана:

- признание Иерусалима столицей Израиля и перемещение в этот город посольства США (что, по словам Ариката, означает бы присоединение Восточного Иерусалима к Израилю);

- создание столицы Палестинского государства в пригороде Иерусалима;

- официальное признание администрацией Трампа аннексии израильских поселений в Иудее и Самарии;

- совместная концепция безопасности для Израиля и палестинского государства как мирных партнеров, включающая создание демилитаризованного палестинского государства; двустороннее, региональное и международное сотрудничество в области безопасности при участиии Иордании, Египта, США и других стран; израильское военное присутствие вдоль реки Иордан и "центральных холмов" в Иудее и Самарии с целью защиты двух государств; передача Израилю ответственности за чрезвычайные ситуации;

- эвакуация Израиля из зон А, В и передача контроля над зоной С палестинцами, последующее создание Палестинского государства на этих территориях;

- мир признает Израиль родиной еврейского народа;

- мир признает Палестинское государство родиной палестинского народа.

- Израиль гарантирует свободу вероисповедания и статус-кво для всех религиозных объектов;

- порты Ашдода и Хайфы, а также аэропорт Бен-Гурион будут выделены для пользования палестинцами, Израиль отвечает за безопасность;

- обеспечение палестинского присутствия на международных пограничных пропускных пунктах, ответственность за безопасность которых несет Израиль;

- территориальные воды, воздушное пространство и электромагнитные остаются под контролем Израиля, без ущерба для Палестинского государства;

- функционирование безопасного транзита между Иудеей и Самарией и сектором Газа под суверенитетом Израиля;

- справедливое решение проблемы "палестинских беженцев".

"Это очертания исторической сделки, которую администрация США будет пытаться навязать палестинцам", - утверждает Арикат.
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