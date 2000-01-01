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ХАМАС: евреи пекут `уши Амана` на крови младенцев | Фото: Br3nda/Flickr03.03 16:36   MIGnews.com

ХАМАС: евреи пекут "уши Амана" на крови младенцев

Бывший пресс-секретарь ХАМАСа Мустафа аль-Лидави, вспомнив средневековую практику кровавых наветов, обвинил евреев в том, что для оменташен - "ушей Амана" - они используют кровь христианских младенцев.

"Пурим - это праздник, который европейцы ненавидели, к которому питали отвращение и из-за которого хотели изгнать евреев из своих стран, дабы избавиться от нечестия. Все потому что евреи Европы всегда делали по случаю праздника выпечку, которую все ели. Однако тесто для выпечки замешивалось на крови их жертв-неевреев. Преимущественно это были маленькие мальчики", - заявил он палестинскому информагентству "Маан".

"Из-за этого европейские народы ненавидели евреев в своих странах и добивались их изгнания. Все потому что они были причиной каждого презренного поступка, запускали механизм каждого преступления и были источником социальной и экономической коррупции", - добавил аль-Лидави.

В заключение он обвинил жителей Израиля в том, что они не поменяли своих привычек "радоваться за счет чужой крови, праздновать свои праздники под стоны пытаемых ими жертв и строить счастье на чужом горе".
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