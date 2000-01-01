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ЦАХАЛ отметил успех новый системы ракетной тревоги | Фото:02.12 07:49   MIGnews.com

ЦАХАЛ отметил успех новый системы ракетной тревоги

Израильские силы обороны отметили успех новой системы точечной ракетной тревоги после первого серьезного испытания: двухдневной битвы с "Исламским джихадом" в прошлом месяце. Тогда сотни ракет и минометных снарядов были выпущены по южному и центральному Израилю.

По словам военных, система тревоги, которая была введена в эксплуатацию этим летом, позволила примерно полумиллиону израильтян вести повседневную жизнь, вместо того, чтобы бегать в укрытия. Предыдущая система делила страну примерно на 250 регионов или полигонов. Это означало, что ракета, направляющаяся в один город, часто вызывала сирены и у соседей, несмотря на то, что эта область фактически не находилась под угрозой.

Новый так называемый "избирательный" сигнал тревоги делит страну на 1700 полигонов, по одному для каждого города, и более одного для более крупных городов (например, Ашдод - это четыре региона, а Ришон-ле-Цион - два). "Мы проверяли систему и раньше, но, конечно же, у нас в начале ноября было первое крупное оперативное испытание", - заявил на прошлой неделе майор Тоар Ницан, начальник оперативной службы командования Внутреннего фронта.

В Ашдоде, шестом по величине городе Израиля, новая система была особенно эффективной, сказал Ницан. При старой системе все население в 250 000 человек должно было бы спускаться в бомбоубежища 15 раз в течение двух дней. Вместо этого каждый из четырех районов города слышал только несколько сирен.


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