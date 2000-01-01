02.12 07:49 MIGnews.com

ЦАХАЛ отметил успех новый системы ракетной тревоги

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Израильские силы обороны отметили успех новой системы точечной ракетной тревоги после первого серьезного испытания: двухдневной битвы с "Исламским джихадом" в прошлом месяце. Тогда сотни ракет и минометных снарядов были выпущены по южному и центральному Израилю.По словам военных, система тревоги, которая была введена в эксплуатацию этим летом, позволила примерно полумиллиону израильтян вести повседневную жизнь, вместо того, чтобы бегать в укрытия. Предыдущая система делила страну примерно на 250 регионов или полигонов. Это означало, что ракета, направляющаяся в один город, часто вызывала сирены и у соседей, несмотря на то, что эта область фактически не находилась под угрозой.Новый так называемый "избирательный" сигнал тревоги делит страну на 1700 полигонов, по одному для каждого города, и более одного для более крупных городов (например, Ашдод - это четыре региона, а Ришон-ле-Цион - два). "Мы проверяли систему и раньше, но, конечно же, у нас в начале ноября было первое крупное оперативное испытание", - заявил на прошлой неделе майор Тоар Ницан, начальник оперативной службы командования Внутреннего фронта.В Ашдоде, шестом по величине городе Израиля, новая система была особенно эффективной, сказал Ницан. При старой системе все население в 250 000 человек должно было бы спускаться в бомбоубежища 15 раз в течение двух дней. Вместо этого каждый из четырех районов города слышал только несколько сирен.