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ЦАХАЛ готовится к новой войне | Фото:02.10 14:11   MIGnews.com

ЦАХАЛ готовится к новой войне

Завершились учения спецподразделения Генерального штаба ЦАХАЛ "Сайерет Маткаль", которое отработало сценарии военных действий на северной границе.

Военные готовились к возможной новой войне в течение недели в Эльякиме, передает "Аруц Шева".

Учения проходили на море, в воздухе и на суше. Главная цель – проинструктировать командующий состав для дальнейшего обучения солдат к возможным боевым действиям.

Для мероприятий была создана специальная высокотехнологическая инфраструктура, которая позволяет углублять и повышать оперативную компетентность на всех командных уровнях, а также изучить силы и боеспособность противника.

Оперативная подготовка состояла из трех интерактивных станций и одной дополнительной, которые включали передовые технологии. Каждый из командиров практиковался в стратегии, разрабатывал лучшее расположение солдат на позициях, наиболее эффективное планирование сражения.

Для учений была воссоздана при помощи передовой компьютерной технологии имитация поля битвы в Ливане. Среди смоделированных объектов были не только здания, но и люди. В частности, для этого использовались аппараты "виртуальной реальности", дающие 360-градусный обзор, трехмерный цифровой сенсорный экран.


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