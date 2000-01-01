ЦАХАЛ готовится к новой войне

Завершились учения спецподразделения Генерального штаба ЦАХАЛ "Сайерет Маткаль", которое отработало сценарии военных действий на северной границе.
Военные готовились к возможной новой войне в течение недели в Эльякиме, передает "Аруц Шева".
Учения проходили на море, в воздухе и на суше. Главная цель – проинструктировать командующий состав для дальнейшего обучения солдат к возможным боевым действиям.
Для мероприятий была создана специальная высокотехнологическая инфраструктура, которая позволяет углублять и повышать оперативную компетентность на всех командных уровнях, а также изучить силы и боеспособность противника.
Оперативная подготовка состояла из трех интерактивных станций и одной дополнительной, которые включали передовые технологии. Каждый из командиров практиковался в стратегии, разрабатывал лучшее расположение солдат на позициях, наиболее эффективное планирование сражения.
Для учений была воссоздана при помощи передовой компьютерной технологии имитация поля битвы в Ливане. Среди смоделированных объектов были не только здания, но и люди. В частности, для этого использовались аппараты "виртуальной реальности", дающие 360-градусный обзор, трехмерный цифровой сенсорный экран.