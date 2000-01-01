Мири Регев: у палестинцев нет корней в Восточном Иерусалиме
Министр культуры и спорта Мири Регев заявил в среду, что у палестинцев нет корней в Восточном Иерусалиме, сообщает сегодня Ynet.
"Независимо от того, насколько глубоко они будут копать, палестинцы не найдут здесь ни одной палестинской монеты", - сказала Регев на церемонии открытия проекта по сохранению древней йеменской синагоги в Сильване (Кфар-ха-Шилоах) в Восточном Иерусалиме, которая была разрушена много лет назад.
"Этот регион знал многих оккупантов и правителей, но никто не смог отрезать глубокие корни еврейского народа. Всегда интересно ходить по этим улицам, где евреи ходили 3000 лет назад", - отметила министр.
По данным издания, вместе с Регев в церемонии принял участие министр охраны окружающей среды Израиля Зеэв Элькин ("Ликуд")
"Наше право на эту землю является предметом постоянной дискуссии в последние дни, в которой мы должны объяснить очевидное: государство Израиль является национальным государством только еврейского народа", - заявил министр, поддерживая позицию Регев.
"Наш язык всегда будет еврейским языком, флаг всегда будет звездой Давида, Иерусалим всегда будет нашей столицей", - сказал Элькин.
Он задался вопросом, "означает ли это, что мы нарушаем чьи-то права? Напротив, Еврейское Государство – очень демократичное".