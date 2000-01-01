Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Мири Регев: у палестинцев нет корней в Восточном Иерусалиме | Фото:02.08 14:34   MIGnews.com

Мири Регев: у палестинцев нет корней в Восточном Иерусалиме

Министр культуры и спорта Мири Регев заявил в среду, что у палестинцев нет корней в Восточном Иерусалиме, сообщает сегодня Ynet.

"Независимо от того, насколько глубоко они будут копать, палестинцы не найдут здесь ни одной палестинской монеты", - сказала Регев на церемонии открытия проекта по сохранению древней йеменской синагоги в Сильване (Кфар-ха-Шилоах) в Восточном Иерусалиме, которая была разрушена много лет назад.

"Этот регион знал многих оккупантов и правителей, но никто не смог отрезать глубокие корни еврейского народа. Всегда интересно ходить по этим улицам, где евреи ходили 3000 лет назад", - отметила министр.

По данным издания, вместе с Регев в церемонии принял участие министр охраны окружающей среды Израиля Зеэв Элькин ("Ликуд")

"Наше право на эту землю является предметом постоянной дискуссии в последние дни, в которой мы должны объяснить очевидное: государство Израиль является национальным государством только еврейского народа", - заявил министр, поддерживая позицию Регев.

"Наш язык всегда будет еврейским языком, флаг всегда будет звездой Давида, Иерусалим всегда будет нашей столицей", - сказал Элькин.

Он задался вопросом, "означает ли это, что мы нарушаем чьи-то права? Напротив, Еврейское Государство – очень демократичное".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:10
В ходе протестов в Никарагуа погибли сотни людей
14:03
На Голанах совершена попытка инфильтрации ISIS
14:02
Видео: групповая драка рэпперов в терминале аэропорта Орли  
13:40
Россия усиливает группировку на границе с Израилем
13:24
В США повесили флаг со свастикой, вместо американского
13:08
Самолетам над Черным морем еле удалось избежать столкновения
12:45
Нетаниягу отменил визит в Колумбию из-за Газы
12:31
Европу накрывает волна жары из африканских пустынь
12:18
Замминистра Ирана арестован за мошенничество
12:07
Заместитель Альшейха ушел из полиции
11:44
Джереми Корбин призывает переименовать Холокост
11:34
ООН должна была обеспечивать безопасность журналистов в ЦАР
11:19
Израиль ужесточил условия выезда из Газы
11:08
Юристы требуют прекратить обсуждать спорный закон
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus