02.08 13:47 MIGnews.com
ВВС ЦАХАЛа атаковали боевиков на Голанах
ВВС ЦАХАЛа минувшей ночью нанесли удар по группе боевиков на сирийской стороне недалеко от израильской границы.
Об этом в четверг, 2 августа сообщает The Times of Israel
.
В армейской пресс-службе подтвердили, что удар был нацелен на группу боевиков на сирийской стороне Голанских высот.
Израильские военные также добавили, что во время утреннего рейда на том месте были найдены "пояса шахидов" и автомат Калашникова.
Военные предполагают, что была предотвращена попытка проникновения террористов-смертников на израильскую территорию.
ЦАХАЛ не раскрывает подробности инцидента.
Однако арабские СМИ подтвердили, что в результате израильского авиаудара были убиты семь боевиков.
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