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ВВС ЦАХАЛа атаковали боевиков на Голанах 02.08 13:47   MIGnews.com

ВВС ЦАХАЛа атаковали боевиков на Голанах

ВВС ЦАХАЛа минувшей ночью нанесли удар по группе боевиков на сирийской стороне недалеко от израильской границы.

Об этом в четверг, 2 августа сообщает The Times of Israel.

В армейской пресс-службе подтвердили, что удар был нацелен на группу боевиков на сирийской стороне Голанских высот.

Израильские военные также добавили, что во время утреннего рейда на том месте были найдены "пояса шахидов" и автомат Калашникова.

Военные предполагают, что была предотвращена попытка проникновения террористов-смертников на израильскую территорию.

ЦАХАЛ не раскрывает подробности инцидента.

Однако арабские СМИ подтвердили, что в результате израильского авиаудара были убиты семь боевиков.


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