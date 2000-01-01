02.05 06:23 MIGnews.com

Серия мощных взрывов в Газе, ЦАХАЛ атакует позиции ХАМАСа

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По сообщениям в палестинских СМИ, в Газе раздалась серия мощных взрывов.Палестинцы утверждают, что ВВС ЦАХАЛ наносит удары с воздуха по позициям ХАМАСа.Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что на протяжении ночи “были нанесены удары по нескольким целям террора”.Удары нанесены по северной части Газы “в ответ на запуск зажигательных воздушных шаров днем 1 мая”.По сообщению 12-го канала израильского ТВ, утром 2 мая дважды прозвучали сирены ракетной тревоги в израильских населенных пунктах на границе с Газой.Сирены раздались на территории регионального совета Сдот Негев около шести часов утра.ЦАХАЛ заявил, что идентифицированы два запуска ракет из Газы по израильской территории.Ранее, в 4 часа утра, палестинские СМИ сообщили о серии мощных взрывов в северной части Газы. Позднее ЦАХАЛ сообщил, что нанесен удар “по целям террора”. Речь идет о военном комплексе террористической группировки ХАМАС.Источники в палестинских фракциях Газыднем 1 мая сообщили, что в случае, если исполнение достигнутых с Израилем договоренностей будет затягиваться, последствия дадут себя знать незамедлительно.Источник в “Сопротивлении” сообщил ливанской газете Al Akhbar : “Если выполнение договоренностей будет отложено, мы испортим Eurovision”. Источник заявил: “Ошибки” с запусками ракет могут повториться”.