Террор воздушных змеев: на юге сожжены десятки гектар полей
Последствия принятой палестинцами новой тактики терроризма набирают новые обороты – вечером 2 мая они запустили из сектора Газа подожженный воздушный змей, который спровоцировал пожар, охвативший десятки гектаров пастбищ и сельскохозяйственных угодий на юге Израиля.
Как утверждают власти, этот пожар стал крупнейшим с момента начала "террора воздушных змеев". Очевидно, что не последнюю роль сыграла и сухая, ветреная погода – идеальная для распространения огня.
Инцидент произошел в лесу Беэри, около одноименного кибуца. Прибывшие на место пожара десять пожарных расчетов постепенно взяли огонь под контроль.
Позже сотрудники сельскохозяйственной компании "Мошавим ха-Негев", которая владеет несколькими полями в региональных советах Мерхавим и Сдот-Негев, обнаружили еще один горящий воздушный змей на одном из угодий компании.
В этот же день солдатам удалось предотвратить еще один пожар. Военнослужащие успели погасить змея, к которому был прикреплен контейнер с топливом.
Член Кнессета от "Еш Атид" Хаим Елин уже призвал не недооценивать атаки такого рода.
"Воздушные змеи – прекрасная детская игрушка, но террор воздушных змеев переместил нас в новый век терроризма. Я потребовал провести срочное заседание комиссии по иностранным делам и обороне, поскольку мы должны заняться этим безотлагательным и комплексным вопросом", - заявила 2 мая член Кнессета от "Сионистского лагеря" Айелет Нахмиас-Вербин, предупредив террористов, что в ответ на такое Израиль молчать не станет.