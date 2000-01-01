02.05 21:51 MIGnews.com

Террор воздушных змеев: на юге сожжены десятки гектар полей

אש בשדות בארי. אחרי ששלושה עפיפוני תבערה נשלחו בידי פלסטינים מעזה. צילם רפי בביאן pic.twitter.com/nXRu5wrxou — nir dvori (@ndvori) 2 мая 2018 г.

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Последствия принятой палестинцами новой тактики терроризма набирают новые обороты – вечером 2 мая они запустили из сектора Газа подожженный воздушный змей, который спровоцировал пожар, охвативший десятки гектаров пастбищ и сельскохозяйственных угодий на юге Израиля.Как утверждают власти, этот пожар стал крупнейшим с момента начала "террора воздушных змеев". Очевидно, что не последнюю роль сыграла и сухая, ветреная погода – идеальная для распространения огня.Инцидент произошел в лесу Беэри, около одноименного кибуца. Прибывшие на место пожара десять пожарных расчетов постепенно взяли огонь под контроль.Позже сотрудники сельскохозяйственной компании "Мошавим ха-Негев", которая владеет несколькими полями в региональных советах Мерхавим и Сдот-Негев, обнаружили еще один горящий воздушный змей на одном из угодий компании.В этот же день солдатам удалось предотвратить еще один пожар. Военнослужащие успели погасить змея, к которому был прикреплен контейнер с топливом.Член Кнессета от "Еш Атид" Хаим Елин уже призвал не недооценивать атаки такого рода."Воздушные змеи – прекрасная детская игрушка, но террор воздушных змеев переместил нас в новый век терроризма. Я потребовал провести срочное заседание комиссии по иностранным делам и обороне, поскольку мы должны заняться этим безотлагательным и комплексным вопросом", - заявила 2 мая член Кнессета от "Сионистского лагеря" Айелет Нахмиас-Вербин, предупредив террористов, что в ответ на такое Израиль молчать не станет.