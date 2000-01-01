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Иорданское ТВ вспомнило о Протоколах сионистских мудрецов 02.05 07:57   MIGnews.com

Иорданское ТВ вспомнило о Протоколах сионистских мудрецов

На иорданском телевидении вышла передача, в которой арабам решили "напомнить" о том, как иудеи пытаются тайно контролировать и манипулировать миром. В качестве "неопровержимого доказательства" приводится классический атрибут антисемитизма – поддельный манифест "Протоколы сионистских мудрецов", который на протяжении XX-XXI веков использовался юдофобами для оправдания своих поступков.

Ведущий Айед Алькам открыл серию из трех выпусков, назвав евреев "предаваемыми остракизму отвратительными людьми", известными своими "ложью, мошенничеством, обманом и сеянием распрей". Перевод его телевыступления был представлен MEMRI.

Алькам утверждает, что для сохранения своего мирового контроля евреи всегда боролись с "Протоколами", поэтому "сжигали каждую новую копию, чтобы мир не узнал об их адских преступных заговорах".

Ведущий привел цитаты из "документа", согласно которым евреи должны владеть миром и разжигать конфликты, чтобы удержать народные массы под своим руководством.

"Свобода - это не данность. Это – идея, которую мы используем в качестве приманки, чтобы заманить массы", - читает он "первый протокол", добавляя от себя, что "именно это и произошло в арабских революциях - свобода, свобода, свобода".

"Четвертым протоколом" Алькам объяснил высокую стоимость жизни в арабских государствах, мол, таким образом евреи хотят уничтожить религию и накопить всемирные ресурсы.

В заключение он привел угрозу евреев разжечь мировую войну в случае, если против них объединятся арабы.

"Позвольте мне заверить арабов в том, что третьей мировой войны не будет, потому что в протоколе четко говорится: "В случае, если арабские страны объединят силы". Арабские страны не могут объединиться, поэтому мировой войны никогда не будет", - самоуверенно говорит автор.
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