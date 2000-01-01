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Посол США в Израиле: марш миллионов – это не мирный протест02.04 14:15   MIGnews.com

Посол США в Израиле: марш миллионов – это не мирный протест

Посол США в Израиле Дэвид Фридман посетил благословение коэнов, которое проводится на площади у Стены Плача в понедельник, 2 апреля. Также дипломат дал небольшое интервью Аруц Шева.

Фридман отметил важность решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

"Пусть другие судят об истории, но мне очень интересно быть здесь, и я думаю, что из-за особых действий и мужества Трампа особенно важно быть здесь в этом году, после того как президент признал Иерусалим столицей Израиля, куда мы собираемся переместить посольство", - отметил посол.

Комментируя ситуацию в Газе, Фридман заявил, что так называемый "марш миллионов" не является мирным протестом.

Он также отметил бурный характер недавних столкновений на границе с Газой, во время мероприятия, инициированного ХАМАСом подчеркнув, что это вовсе "не в интересах палестинцев" проводить акции такого рода.

Фридман пояснил, что все люди имеют право на мирный протест. Однако, по его словам, то что он увидел, отнюдь нельзя назвать мирной акцией.

"Это была очень опасная деятельность, мчащаяся на границу, бросающая "коктейли Молотова", жгущая шины, помещающая женщин и детей на линию фронта," – резюмировал американский посол.
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