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Офицер убивший террориста: он прыгнул на меня, и я выстрелил 02.04 08:04   MIGnews.com

Офицер убивший террориста: он прыгнул на меня, и я выстрелил

Старший сержант А., ликвидировавший 17-летнего палестинского террориста, атаковавшего вчера с ножом людей в Старом Городе Иерусалима, дало интервью израильским СМИ.







А. был легко ранен в ходе столкновения с террористом.

А. служит в составе группы быстрого реагирования МАГАВа в Старом Городе.

А. рассказывает: “Я спросил людей, куда он убежал - и они показали мне жилой дом. Террорист неожиданно прыгнул на меня с ножом. Я выпустил по нему несколько пуль и нейтрализовал его”.

МАГАВ заявил: “Профессионализм и быстрая реакция наших сил предотвратили причинение дальнейшего вреда невинным людям”.
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