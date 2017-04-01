02.04 08:04 MIGnews.com

Офицер убивший террориста: он прыгнул на меня, и я выстрелил

רגע הפיגוע ברחוב הגיא עכשיו: 3 פצועים קל עד בינוני מחבל הרוג pic.twitter.com/u3bxyMSnKQ — Yossi Eli (@Yossi_eli) April 1, 2017

צפו: רס"ר א', לוחם משמר הגבול שנפצע קל מרסיס ברגלו, מספר על השתלשלות פיגוע הדקירה בירושלים @Yossi_eli pic.twitter.com/0zAhbLmoGo — חדשות 10 (@news10) April 1, 2017

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Старший сержант А., ликвидировавший 17-летнего палестинского террориста, атаковавшего вчера с ножом людей в Старом Городе Иерусалима, дало интервью израильским СМИ.А. был легко ранен в ходе столкновения с террористом.А. служит в составе группы быстрого реагирования МАГАВа в Старом Городе.А. рассказывает: “Я спросил людей, куда он убежал - и они показали мне жилой дом. Террорист неожиданно прыгнул на меня с ножом. Я выпустил по нему несколько пуль и нейтрализовал его”.МАГАВ заявил: “Профессионализм и быстрая реакция наших сил предотвратили причинение дальнейшего вреда невинным людям”.