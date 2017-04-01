02.04 08:04 MIGnews.com
Офицер убивший террориста: он прыгнул на меня, и я выстрелил
Старший сержант А., ликвидировавший 17-летнего палестинского террориста, атаковавшего вчера с ножом людей в Старом Городе Иерусалима, дало интервью израильским СМИ.
А. был легко ранен в ходе столкновения с террористом.
А. служит в составе группы быстрого реагирования МАГАВа в Старом Городе.
А. рассказывает: “Я спросил людей, куда он убежал - и они показали мне жилой дом. Террорист неожиданно прыгнул на меня с ножом. Я выпустил по нему несколько пуль и нейтрализовал его”.
МАГАВ заявил: “Профессионализм и быстрая реакция наших сил предотвратили причинение дальнейшего вреда невинным людям”.
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