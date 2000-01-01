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ХАМАС объявил `войну` коллаборационистам 02.04 20:49   MIGnews.com

ХАМАС объявил "войну" коллаборационистам

Руководство МВД в секторе Газа, ответственное за силы безопасности террористической организации ХАМАС, объявило, что будут предприняты более активные шаги в отношении палестинцев, сотрудничающих с Израилем.

Объявление поступило в ходе расследования убийства одного из лидеров группировки Мазена Фукаха, убийство которого было приписано Израилю боевиками ХАМАСа.

Объявление ХАМАС о скорых действиях против коллаборационистов считается особенно заметным, учитывая, что организация наложила запрет на все детали расследования.

Организация блокировала сектор Газа с момента убийства Фукаха 25 марта, запрещая въезд и выезд всех лиц, за исключением экстремальных гуманитарных случаев, и даже с ограничениями по возрасту и полу.

Ограничения на поездки распространяются даже на рыбаков из-за опасений, что убийца (ы) сбежит по морю.

Заместитель главы ХАМАСа Исмаил Хания сказал, что силы безопасности в секторе Газа работают безостановочно, чтобы идентифицировать и арестовать убийцу Фукаха.

Ранее ХАМАС грозился предпринять "активные действия против израильских агентов в ближайшие часы и дни" в качестве возмездия за убийство одного из лидеров группировки, приписываемого боевиками ХАМАСа Израилю.

Пресс-секретарь министерства внутренних дел в секторе Газа заявил в субботу, что оборонные органы сектора предпримут действия "в целях обеспечения безопасности" палестинского общества.

Хотя ни Израиль, ни какая-либо другая группировка не взяли на себя ответственность за убийство Фуках, ХАМАС обвинил Израиль в его убийстве и поклялся отомстить.

Хотя первоначально сообщалось, что Фуках был застрелен около своего дома, в воскресенье палестинская газета "Аль-Кудс" сообщала, что он был убит в своем гараже вооруженными людьми, которые поджидали его.

Нападавшие использовали оружие, оснащенное глушителями, и стреляли в него четыре раза, говорится в воскресном сообщении. Лидеры ХАМАСа указали на профессионализм убийства как доказательство участия Израиля.
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