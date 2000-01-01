02.04 16:55 MIGnews.com

ХАМАС угрожает отомстить Израилю в "ближайшие часы и дни"

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Террористическая группировка ХАМАС грозится предпринять "активные действия против израильских агентов в ближайшие часы и дни" в качестве возмездия за убийство одного из лидеров группировки, приписываемого боевиками ХАМАСа Израилю.Пресс-секретарь министерства внутренних дел в секторе Газа заявил в субботу, что оборонные органы сектора предпримут действия "в целях обеспечения безопасности" палестинского общества.Заявление было сделано через неделю после убийства Мазен Фукаха. Фуках, официальный представитель ХАМАСа, освобожденный в рамках соглашения об обмене заключенными в 2011 году на солдата ЦАХАЛа Гилада Шалита, был застрелен боевиками в городе Газа в пятницу, 24 марта.Хотя ни Израиль, ни какая-либо другая группировка не взяли на себя ответственность за убийство Фуках, ХАМАС обвинил Израиль в его убийстве и поклялся отомстить.Как заказчиков, так и убийц одного из командиров группировки ХАМАС Мазена Фуках неизбежно будет ждать "божья кара". Такими угрозами в субботу, 1 апреля, разразился Исмаил Ханийе.Хотя первоначально сообщалось, что Фуках был застрелен около своего дома, в воскресенье палестинская газета "Аль-Кудс" сообщала, что он был убит в своем гараже вооруженными людьми, которые поджидали его.Нападавшие использовали оружие, оснащенное глушителями, и стреляли в него четыре раза, говорится в воскресном сообщении. Лидеры ХАМАСа указали на профессионализм убийства как доказательство участия Израиля.