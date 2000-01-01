02.04 13:14 MIGnews.com

Либерман: пусть ХАМАС ищет убийц Фукаха среди своих

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Министр обороны Израиля посетил город Сдерот близ границы с Газой. Во время тура у министра попросили прокомментировать ликвидацию в Газе на прошлой неделе одного из командиров ХАМАСа, Мазена Фукаха, и утверждения о том, что за убийством стоит Израиль.Либерман ответил: “Не имеет значения то, что скажет ХАМАС, важно лишь то, что сделают евреи. ХАМАС - одна из наиболее экстремистских террористических организаций. Я бы не стал верить ни одному их слову. Пусть делают, что хотят, а мы сделаем то, что мы хотим. Я могу сказать только одно: мы не ищем приключений, мы уверены в себе, мы ответственны мы делаем то, что мы должны делать. Нет никаких оснований для других настроений”.