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Израиль готовится к волне терактов на Песах | Фото: Facebook МАГАВ02.04 12:35   MIGnews.com

Израиль готовится к волне терактов на Песах

В преддверии приближающегося праздника Песах в качестве меры предосторожности от возможных терактов в Иерусалиме будут значительно усилены меры безопасности. Об этом сообщил заведующий безопасностью в Старом городе израильской столицы, начальник полицейского района "Мерхав Давид" Дорон Тургеман. Он уверен, что период еврейских праздников является самым вероятным временем для совершения терактов арабами.

"Долгие годы праздники и фестивали вызывают повышенную напряженность и чувствительность, и поэтому являются предпочтительным периодом для атак. Накануне фестиваля будет произведено широкое развертывание сил, основанное на оценке террористической угрозы. Мы здесь, чтобы позволить израильтянам провести праздники в нормальном режиме", - сказал Тургеман в радиоэфире Галей ЦАХАЛ.

Празднование Песаха начинается 10 апреля и продлится неделю. Во время празднеств Старый город Иерусалима традиционно посещают десятки тысяч туристов и еврейских паломников.

Стоит напомнить, что, хотя до Песаха остается еще неделя, в Старом городе Иерусалима уже возобновились нападения. В частности, 29 марта террористка пыталась атаковать офицера полиции, но была убита, а также 1 апреля 17-летний араб ранил двоих прохожих и сотрудника правопорядка, после чего также был ликвидирован. Обе атаки произошли около Шхемских ворот.
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