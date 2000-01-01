02.04 12:35 MIGnews.com

Израиль готовится к волне терактов на Песах

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В преддверии приближающегося праздника Песах в качестве меры предосторожности от возможных терактов в Иерусалиме будут значительно усилены меры безопасности. Об этом сообщил заведующий безопасностью в Старом городе израильской столицы, начальник полицейского района "Мерхав Давид" Дорон Тургеман. Он уверен, что период еврейских праздников является самым вероятным временем для совершения терактов арабами."Долгие годы праздники и фестивали вызывают повышенную напряженность и чувствительность, и поэтому являются предпочтительным периодом для атак. Накануне фестиваля будет произведено широкое развертывание сил, основанное на оценке террористической угрозы. Мы здесь, чтобы позволить израильтянам провести праздники в нормальном режиме", - сказал Тургеман в радиоэфире Галей ЦАХАЛ.Празднование Песаха начинается 10 апреля и продлится неделю. Во время празднеств Старый город Иерусалима традиционно посещают десятки тысяч туристов и еврейских паломников.Стоит напомнить, что, хотя до Песаха остается еще неделя, в Старом городе Иерусалима уже возобновились нападения. В частности, 29 марта террористка пыталась атаковать офицера полиции, но была убита, а также 1 апреля 17-летний араб ранил двоих прохожих и сотрудника правопорядка, после чего также был ликвидирован. Обе атаки произошли около Шхемских ворот.