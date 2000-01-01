02.03 08:21 MIGnews.com

Конгрессмены предложили создать израильско-палестинский фонд

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Два американских конгрессмена представили свой план действий по урегулированию палестино-израильского конфликта. Репс Джефф Фортенберри и Джозеф Кроули предложили создать международный фонд в целях содействия обеспечению мира между Израилем и палестинцами.Законопроект конгрессменов был внесен в понедельник 27 февраля. Законопроект призывает Соединенные Штаты создать в сотрудничестве с израильским правительством, Палестинской автономией, региональным правительством и международным сообществом – фонд по содействию палестино-израильского сотрудничества, диалога и совместного экономического развития между конфликтующими сторонами.Кроме того, согласно закону, Штаты обязаны обеспечить, по меньшей мере, $50 млн. течение четырех лет (с 2017 по 2021 гг. – ред.).