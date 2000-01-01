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ФАТХ поддержит формулу `одно государство для двух народов` 02.03 07:25   MIGnews.com

ФАТХ поддержит формулу "одно государство для двух народов"

Заместитель лидера ФАТХа Махмуд аль-Алуль в интервью газете Asharq al-Awsat заявил, что его движение готово принять формулу разрешения палестино-израильского конфликта “одно государство для двух народов” - но Израиль никогда на это не пойдет.

67-летний Алуль дал свое первое интервью после назначения на высокий пост. Предполагается, что он может заменить стареющего Аббаса на посту лидера автономии. Он сказал: “Одно государство, о котором мы говорим - исторически демократическое государство, в котором каждый живет в равенстве. Это приемлемо. Тем не менее, мы знаем, что Израиль не может такое принять… они на это не согласятся”.

Алуль подчеркнул: “Они хотят чисто еврейское государство. Именно поэтому они требуют признания в качестве еврейского государства. Мы раньше представляли формулу одного государства. У нас нет проблем с этим. Мы готовы это принять”.

На вопрос о том, получила ли Рамалла какие-то обещания от администрации Трампа относительно сохранения приверженности к формуле “два государства для двух народов”, Алуль ответил: “Откровенно говоря, весь мир не знает, чего ожидать от этой администрации”.

Алуль, говоря о Трампе, подчеркнул: “У нас есть с ним прямая связь. Мы также передаем ему сообщения через лидеров арабского мира. Американцы говорят, что они изучают вопрос Для нас все еще неясно, какой будет американская политика в наступающий период”.

Алуль сказал: “Много людей, связанных с палестинцами вышли на связь с ключевыми фигурами в администрации Трампа”.
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