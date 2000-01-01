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ХАМАС отменил семинар на тему палестинских заключенных | Фото:01.08 19:51   MIGnews.com

ХАМАС отменил семинар на тему палестинских заключенных

ХАМАС запретил проводить семинар "Организации освобождения Палестины" о роли палестинских СМИ в освещении темы пребывания палестинских заключенных в израильских тюрмах.

Об этом в среду, 1 августа сообщает The Jerusalem Post.

В ответ Синдикат палестинских журналистов, возглавляемый правящей в ПА партией ФАТХ, призвал палестинских журналистов и СМИ бойкотировать ХАМАС.

По данным издания, в ходе семинара планировалось обсудить роль палестинских СМИ в "активизации" проблемы заключенных.

Представители ХАМАСа объяснили свое решение тем, что организаторы мероприятия нарушили "юридические процедуры", когда не предупредили заранее силы безопасности, что привело к отмене массового собрания.

Отметим, что ХАМАС часто запрещает конференции и протесты, организованные его политическими соперниками в Газе, в основном ФАТХ.


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