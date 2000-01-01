ХАМАС отменил семинар на тему палестинских заключенных

В ответ Синдикат палестинских журналистов, возглавляемый правящей в ПА партией ФАТХ, призвал палестинских журналистов и СМИ бойкотировать ХАМАС.
По данным издания, в ходе семинара планировалось обсудить роль палестинских СМИ в "активизации" проблемы заключенных.
Представители ХАМАСа объяснили свое решение тем, что организаторы мероприятия нарушили "юридические процедуры", когда не предупредили заранее силы безопасности, что привело к отмене массового собрания.
Отметим, что ХАМАС часто запрещает конференции и протесты, организованные его политическими соперниками в Газе, в основном ФАТХ.