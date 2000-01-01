ЕС осудил поселенческую политику Израиля

"Политика расширения поселений и продолжение строительства на оккупированной территории Восточного Иерусалима подрывают возможность осуществления решения о создании двух государств, столицей которых будет Иерусалим. Такое решение - единственный реальный способ достижения справедливого и прочного мира", - говорится в заявлении.
"ЕС категорически против поселенческой политики Израиля, в особенности в Восточном Иерусалиме. Поселения незаконны с точки зрения международного права, они представляют собой преграду на пути к миру. Европейский союз продолжит контактировать с обеими сторонами и со своими международными и региональными партнерами, чтобы поддержать возобновление политического процесса, который приведет к реализации принципа "два государства для двух народов"", - подчеркнул Брюссель.
Напомним, ранее Министерство строительства объявило тендеры на строительство 805 единиц жилья в кварталах Писгат-Зеэв и Рамот в Иерусалиме.