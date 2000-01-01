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Европа не поможет: палестинцы останутся без денег 01.05 06:52   MIGnews.com

Европа не поможет: палестинцы останутся без денег

Премьер-министр Палестинской автономии Мухаммед аш-Штайе прибыл на конференцию доноров в город Брюссель.

Европейцы сильно ругали Израиль за закон о зарплатах террористам, но денег Шатийе не дали. Палестинскому премьеру сказали: "Мы не будем закрывать те дыры, которые образовались в вашем бюджете".

Европейцы просят палестинцев не упорствовать, и принять от Израиля те деньги, которые он готов перевести - за вычетом зарплат террористов. Речь идет о сумме примерно в 8 миллиардов шекелей.


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