01.05 15:54 MIGnews.com

Арабы пытались пронести в суд 3 бомбы

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Силы безопасности Израиля арестовали двух молодых палестинских арабов, которое пытались пронести в военный трибунал Самарии самодельную взрывчатку.При обыске на входе в здание суда у них обнаружили три так называемые трубчатые бомбы. Кроме того, при себе у них была сумка с газовым баллоном, при взрыве которого суду и находящимся в нем людям мог быть нанесен огромный урон.По информации пограничной полиции Израиля, на место происшествия прибыли саперы, которые обезвреживают устройство. Вход в суд остается закрытым.Этот инцидент является последним в серии сорванных нападений на военный объект, многие из которых связаны с трубными бомбами.