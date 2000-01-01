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ЦАХАЛ показал оружие `демонстрантов` из Газы 01.04 07:23   MIGnews.com

ЦАХАЛ показал оружие "демонстрантов" из Газы

ЦАХАЛ опубликовал фотографии оружия, захваченного у террористов, открывших огонь по солдатам на границе в северной части Газы во время “Марша Возвращения”.

Два террориста были убиты при приближении к пограничным сооружениям огнем танка.

ЦАХАЛ показал оружие `демонстрантов` из Газы

Фотографии были опубликованы через считанные часы после того, как ХАМАС признал, что в ходе протестов были убиты пять членов его военного крыла - Бригад Изз ад-Дин аль-Касам.

ЦАХАЛ показал оружие `демонстрантов` из Газы

ЦАХАЛ опубликовал заявление, в котором сообщается: ”После проверки ЦАХАЛа и службы общей безопасности было установлено, что по меньшей мере 10 боевиков с явными террористическими связями были убиты в ходе атак и массовых беспорядков, которые произошли вчера”.

Среди убитых террористов: боевик Изз ад-Дин аль-Касам, участвовавший ранее в многочисленных атаках против ЦАХАЛа Сари Абу Уда, вместе с боевиком из батальона Хан Юнис ХАМАСа, Джихадом Фарина, а также боевик батальона ШатиХамдан Абу Амша, активист ХАМАСа Махмуд Рахми, активист ХАМАСа Мухаммед Абу Амро, специалист ХАМАса по тоннелям Фатах Наби, , боевик ХАМАСа Ибрагим Абу Шаар, боевик и боевик джихадистской организации Шухада аль-Акса Салман Абу Гамус.

Всего в пятницу, 30 марта, к границе с Газой вышли 30 тысяч палестинцев. 17 человек были убиты и сотни ранены в момент попыток прорыва через границу.
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