



Как получить деньги по “Битуах сиуди”, оформленному через больничные кассы

Члены больничных касс в Израиле не знают об очень важном факте: многие из них застрахованы на случай необходимости длительного ухода через больничные кассы и не знают об этом потому, что оплата этой важной страховки осуществляется в составе членских взносов в больничную кассу.



Нина, 83 года, как член больничной кассы “Меухедет”, имеет полис коллективного страхования ”Битуах сиуди”. У нее был 21 час ухода в неделю в течение 7 лет, а в прошлом году она получила максимальное количество часов (30 в неделю) от “Битуах леуми”. Нина страдает от многих заболеваний, среди которых почечная недостаточность, болезни сердца, диабет, многократные падения, нарушение координации тела. Иск Нины рассматривался адвокатским офисом Меиры Зоар в отношении двух страховых компаний: “Феникс”, которая страховала членов больничной кассы “Меухедет” до 2020 года, и “Менора”, которая с 2020 года и до сих пор страхует членов этой больничной кассы. После правильной подачи документов со всеми соответствующими юридическими обоснованиями, нам удалось получить согласие на одноразовую выплату от обеих страховых компаний в размере 200 000 шекелей (отметим, что получение этого согласия на единовременную выплату от двух страховых компаний возможна только с помощью судебной процедуры).



Какова сумма выплаты, которую вы получите по страховке “Битуах сиуди”. На примере Нины можно увидеть, что речь идет о значительных суммах. Ежемесячный платеж составляет примерно 3900 - 6100 шекелей в месяц в течение 5 лет, в зависимости от возраста, в котором вы впервые присоединились к полису. Кто имеет право на получение этих денег: больные, которые ограничены в выполнении как минимум 3 повседневных действий из 6 (одевание, купание, передвижение, прием пищи, вставание и контроль недержания), или страдают когнитивным расстройством, таким как деменция.



Рассмотрим случай 78 летнего Игоря, члена больничной кассы “Леумит”. Игорь страдает рядом хронических заболеваний: гипертонией, сахарным диабетом с осложнениями, недержанием мочи. Около двух лет Игорь получает по 15 часов ухода в неделю от Битуах Леуми из-за проблем с передвижением, трудностями с купанием и одеванием, а также получает памперсы от Битуах Леуми в связи с недержанием мочи. Игорь связался с адвокатским офисом Меиры Зоар, и была подан от его имени иск с соответствующими документами в компанию “Менора”, в которой оформлена коллективная страховка “Битуах сиуди” в рамках больничной кассы. После подачи иска Игорь был осмотрен врачом от страховой компании и был признан его иск на ежемесячные выплаты в размере примерно 6000 шекелей в месяц, но страховая компания определила право только на шесть месяцев, с момента подачи иска. С помощью надлежащего судебного иска и быстрого процесса посредничества адвокату Меире Зоар удалось убедить страховщика предоставить Игорю право на дополнительную ретроактивную выплату в размере приблизительно 65 000 шекелей на основании правил, установленных страховым надзором, а также получить обязательство по выплате ему постоянных пособий до конца периода, оговоренного в полисе. (всего 5 лет).



Следует отметить: полисы “Битуах сиуди”, оформленные через больничные кассы, являются обычными страховыми полисами, которые требуют профессиональных юридических знаний, поскольку судебный иск подается застрахованным непосредственно на страховую компанию, а не через больничные кассы. А страховые компании не всегда "счастливы" платить деньги, поэтому важно правильно подать судебный иск и правильно использовать юридические знания, но прежде всего, иметь отличную юридическую репутацию и глубокие знания в этой области права, которые могут победить страховую компанию и добиться от нее денег, которых вы заслуживаете.



Адвокатский офис Меиры Зоар на протяжение многих лет работает с русскоязычными израильтянами по всей стране и представляет их интересы в исках против страховых компаний, умея обеспечить правильную юридическую помощь застрахованному максимально безопасно, быстро и эффективно.



Офис возглавляет опытный адвокат Меира Зоар, чья фирма уже много лет занимается исключительно подачей исков против страховых компаний по “Битуах сиуди”. Адвокат Меира Зоар непосредственно работает с каждым клиентом. Благодаря репутации офиса, и после того, как было получено положительное решение Центрального районного суда на поданный коллективный иск в области страхования долгосрочного ухода против 4 крупнейших страховых компаний Израиля, нет необходимости платить команде “бухгалтеров”, “экспертов” и т.д. Нам удается добиться отличных результатов для клиента, без необходимости дополнительных расходов, что значительно облегчает процесс получения денег для застрахованного.



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