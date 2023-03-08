



Инцидент на границе с Газой

Израильские СМИ сообщают об инциденте на границе с Газой. Отряду террористов удалось приблизиться к позиции ЦАХАЛа, несмотря на линию обороны по периметру Газы. Они заложили бомбу, сумели взорвать ее и скрыться. Пострадавших среди солдат нет.



Палестинцы сообщают, что по бронированному бульдозеру ЦАХАЛа применили два заряда. В ответ из танка ЦАХАЛа были выпущены снаряды по позиции ХАМАСа, которая была уничтожена. Сообщается о двух раненых в Газе.



Пресс-служба ЦАХАЛа: "Некоторое время назад поступило сообщение об активации взрывного устройства рядом с силами ЦАХАЛа в зоне безопасности на границе с сектором Газа, во время действий сил ЦАХАЛа к западу от забора безопасности. Пострадавших среди наших сил нет. Танки ЦАХАЛа атаковали военную позицию террористической организации ХАМАС в южной части сектора Газа. Подробности инцидента расследуются".