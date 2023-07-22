



Журналисты российских СМИ попали под обстрел ВСУ: есть погибший и раненые

Как пишет агентство РИА Новости, группа журналистов российских провластных медиа попала под обстрел в районе села Пятихатки Запорожской области.

В результате обстрела в Украине был ранен фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский.



“Известия” сообщили, что также пострадали их корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. У Польшакова четыре осколочных ранения, у Шикова – осколки в мягких тканях и небольшой перелом тазобедренных костей.



Также в результате обстрела был тяжело ранен корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, внесенный в базу “Миротворца”. Ресурс называет его “российским военным преступником”, “участником открытого военного вторжения в Украину 24.02.2022” и “причастным к геноциду украинских граждан”.



“Весьма известный в определенных кругах представитель запрещенных в России нацболов, Журавлев приехал в Донбасс сразу после аннексии Крыма, несмотря на запрет на въезд в Украину”, – говорится в его карточке.



В Минобороны РФ утверждают, что российские журналисты в Пятихатках попали под обстрел кассетными боеприпасами. Военное ведомство сообщило, что четыре журналиста получили ранения различной степени тяжести и были эвакуированы. Во время эвакуации от полученных ранений Ростислав Журавлев умер.