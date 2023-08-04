



Журналисты подтвердили имена более 29 тысяч убитых в Украине россиян

Журналисты установили имена 29 217 оккупантов, погибших на войне против Украины. Об этом 4 августа сообщила российская служба BBC.



За последний месяц журналистам удалось установить имена еще 1800 погибших на территории Украины российских военных.



В общей сложности уже установлены имена 29 217 военнослужащих. В том числе - по меньшей мере 870 человек, погибших во время контрнаступления Вооруженных сил Украины.



Однако реальные потери российской стороны могут быть значительно больше. Ведь речь идет только о данных, которые журналистам удается найти и проверить по открытым источникам - сообщения чиновников и СМИ, публикации близких родственников погибших в соцсетях и информация из ряда кладбищ.



Кроме того, с началом контрнаступления ВСУ также фиксируется существенный рост потерь среди российских офицеров - особенно старшего звена. Так, с начала контрнаступления ВСУ Россия потеряла по меньшей мере двух генералов, 10 полковников, восемь подполковников и 14 майоров.



Отмечается, что в последний раз такие существенные потери старшие офицеры армии РФ понесли только в первые месяцы вторжения в Украину.



Издание пишет, что рост потерь среди командиров указывает на то, что решение ответственных задач в российской армии по-прежнему требует "ручного управления" и личного присутствия старших офицеров на линии фронта или вблизи нее.